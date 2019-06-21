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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-60

By on June 21, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-60

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-011

PATROCINADO POR:          Brad Winter

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 8, ARTÍCULO 2, PARTE 4, SECCIÓN 6 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (EL “CÓDIGO DE TRÁNSITO”) RELATIVO A CARRERAS CALLEJERAS O CARRERAS DRAG; PARA PROHIBIR LAS CARRERAS CALLEJERAS O CARRERAS DRAG EN LAS CALLES DE LA CIUDAD; PARA PROHIBIR LA OBSERVACIÓN DE CARRERAS CALLEJERAS O CARRERAS DRAG O DE LOS PREPARATIVOS PARA LAS MISMAS.

HCS Pub. June 21, 2019

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