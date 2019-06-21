PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-63
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-63
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-012
PATROCINADO POR: Brad Winter, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UN CÓDIGO DE INCENDIOS QUE PRESCRIBE NORMAS CONGRUENTES CON LAS BUENAS PRÁCTICAS RECONOCIDAS NACIONALMENTE PARA SALVAGUARDAR LA VIDA Y LOS BIENES A UN GRADO RAZONABLE CONTRA LOS PELIGROS DE INCENDIOS, EXPLOSIONES Y CONDICIONES PELIGROSAS QUE SURJAN DEL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y USO DE MATERIALES Y DISPOSITIVOS PELIGROSOS, Y DE CONDICIONES PELIGROSAS PARA LA VIDA O LOS BIENES DURANTE EL USO U OCUPACIÓN DE EDIFICIOS O INSTALACIONES, Y DISPOSICIONES PARA AYUDAR AL PERSONAL DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS; LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO SUPLEMENTARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS LEYES RELATIVAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Y SE APLICARÁN SIN RESTRICCIÓN A TODAS LAS PERSONAS A MENOS QUE SE LES EXIMA ESPECÍFICAMENTE; PARA DEJAR SIN EFECTO EL CÓDIGO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS ADOPTADO EN 2017 POR LA ORDENANZA NÚMERO O-2017-044; PARA AGREGAR UN CAPÍTULO QUE ABORDA LA RECUPERACIÓN DEL COSTO DE ENVÍO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y NO EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALBUQUERQUE; PARA ESTIPULAR EL USO DE UN SISTEMA DE INFORMES DE INSPECCIÓN DE INCENDIOS; Y PARA ACTUALIZAR EL LENGUAJE CON EL FIN DE REFLEJAR TERMINOLOGÍA MÁS ACTUAL.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. June 21, 2019
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