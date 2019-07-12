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PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-015﻿

By on July 12, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  O-19-61  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-015

PATROCINADO POR:

Isaac Benton

ORDENANZA

PARA CREAR UNA NUEVA SECCIÓN. PARA CREAR UNA NUEVA SECCIÓN 21 DEL CAPÍTULO 14 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, COMO FUERA ENMENDADO, CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LA ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDAS ASEQUIBLES.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. July 12, 2019

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