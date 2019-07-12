PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-19-66
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-19-66
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-017
PATROCINADO POR: Trudy Jones
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 8, ARTÍCULO 2, PARTE 7 DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO, RELATIVO A LA SEGURIDAD DEL PEATÓN EN LOS CAMELLONES Y EN CIERTAS ÁREAS AL BORDE DE LA CARRETERA Y LAS INTERACCIONES ENTRE PEATONES Y VEHÍCULOS; Y PARA ENMENDAR LAS DEFINICIONES ASOCIADAS DENTRO DEL CÓDIGO DE TRÁNSITO – CAPÍTULO 8, ARTÍCULO 2, PARTE 1.
HCS Pub. July 12, 2019
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