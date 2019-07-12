PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-58
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-58
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-013
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
RELATIVA AL NUEVO DESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO Y LA EMISIÓN DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO A PAGAR CON LOS PAGOS DE ALQUILERES DEL MISMO; PARA APROBAR LA SOLICITUD PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO TITULADO “SPRINGHILL SUITES METROPOLITAN REDEVELOPMENT BOND APPLICATION” (SOLICITUD DE BONOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO SPRINGHILL SUITES); PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y DE MEJORAS ACTUALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DE LA ZONA DEL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO SYCAMORE; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A URBAN HOSPITALITY NM, LLC, SUS SUCESORES Y CESIONARIOS; PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, (PROYECTO MARRIOTT SPRINGHILL SUITES) SERIE 2020 EN LA SUMA PRINCIPAL MÁXIMA DE $26,400,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR UNA PORCIÓN DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, ACUERDO DE ALQUILER, ACUERDO DE COMPRA DE BONOS, LOS BONOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE BONOS Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. July 12, 2019
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