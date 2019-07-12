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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-62

By on July 12, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-62  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-016

PATROCINADO POR:

Isaac Benton

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 9, DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, COMO FUERA ENMENDADO, LA LEY DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. July 12, 2019

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