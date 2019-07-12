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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-62
By Health City Sun on July 12, 2019
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-62
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-016
PATROCINADO POR:
Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 14, ARTÍCULO 9, DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, COMO FUERA ENMENDADO, LA LEY DE OPORTUNIDAD DE VIVIENDA PARA TRABAJADORES.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. July 12, 2019
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