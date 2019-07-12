PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-69
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-69
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-018
PATROCINADO POR:
Isaac Benton
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA REHABILITACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTUDIO DE PRODUCCIÓN UBICADAS EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. July 12, 2019
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