Notice is hereby given, Pursuant

To the New Mexico Self Storage

Lien Act (48-11-1 to 48-11-9)

U-Stor-It located at 2640 Baylor Dr, SE, Albuq., NM 87108 will be selling the following Unit(s) to satisfy the Owner(s) Lien. Sale is to be Held at 9:00 a.m., August 13, 2019.CASH ONLY

UNIT #282, MELANIE SANCHEZ

7524 Second ST NW #10

Albuq., NM 87107

PS3 , shelf, tool box, misc boxes.

UNIT #78, ROBERT BACA

3100 Caliber Rd SW

Albuq., NM 87121

Tool chests, washer/dryer,

freezer, tires/rims, air tanks.

UNIT # 95, DANTE JOHNSON

1320 Buena Vista SE

Albuq., NM 87106

Sofa, vacuum, misc boxes.

UNIT # 63, MICHAEL MARTINEZ

6617 Leta SE

Albuq., NM 87113

Fish aquarium, chairs, boxes, tubs.

UNIT #197, MICHAEL APOLINAR

224 Atrisco Vista SW, #126

Albuq., NM 87194

Tool box, tubs, boxes.

UNIT #192, ROSALES LAW GROUP

PO Box 7356

Albuq., NM 87194

Disco Balls, Musical sound system, speakers.

UNIT # 473, MENDRA FISHBURN

311 Hermosa Dr NE #A

Albuq., NM 87108

Yard tools, shop tools, end table, boxes.

UNIT # 422, ROSALES LAW GROUP

PO Box 7356

Albuq., NM 87194

Drum set, cabinets, plates, Pepsi display,

lectern.

UNIT # 420, BILLIE RAMES-SCHULTZ

1303 Jackson SE

Albuq., NM 87108

Dog kennel, hutch, lamp, end table.

UIT #411, SERGIO BORAJAS

1909 Mt. Hood Street

The Dalles, Oregon 97058

Chairs, table, chest, rack

UNIT #396, MARK SCHMOKER

211 Hermosa NE #A

Albuq., NM 87106

Refrigerator, sofa, table, chairs, ent

center, washer.

UNIT #135, MARK SCHMOKER

211 Hermosa NE #A

Albuq., NM 87106

Dryer, misc boxes.

UNIT #384, RAYMOND SEGURA

1321 Williams SE

Albuq., NM 87106

Refrigerator, tables, chairs,

UNIT #367, MICHELLE VALERIO

2614 Calle Del Sueno Way SE

Albuq., NM 87121

Sofas, TV, chairs, dresser

UNIT #365, E. VELARDE

PO Box 404

Trinidad, Co. 81082

Dishes, crystal, goblets.

HCS Pub. July 26, August 2, 2019