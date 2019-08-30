PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-67
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-67
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-019
PATROCINADO POR: Ken Sanchez, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 3 DEL ARTÍCULO III, LA SECCIÓN 4 DEL ARTÍCULO VI Y LAS SECCIONES 3, 6, 7, 12 Y 20 DEL ARTÍCULO XVI DEL ESTATUTO MUNICIPAL, PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 13 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, ORDENANZA RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE PETICIONES, Y PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4 DE ROA DE 1994, CON EL FIN DE AGREGAR LAS LIMITACIONES AL CAPITAL INICIAL Y EL MANTENIMIENTO DE CAMPAÑAS EN LAS ORDENANZAS PARA LOS AÑOS SIN ELECCIONES.
HCS Pub. August 30, 2019
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