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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-67

By on August 30, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-19-67

PROMULGACIÓN NÚM.  O-2019-019

PATROCINADO POR:          Ken Sanchez, a solicitud

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 3 DEL ARTÍCULO III, LA SECCIÓN 4 DEL ARTÍCULO VI Y LAS SECCIONES 3, 6, 7, 12 Y 20 DEL ARTÍCULO XVI DEL ESTATUTO MUNICIPAL, PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, PARTE 13 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, ORDENANZA RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE PETICIONES, Y PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4 DE ROA DE 1994, CON EL FIN DE AGREGAR LAS LIMITACIONES AL CAPITAL INICIAL Y EL MANTENIMIENTO DE CAMPAÑAS EN LAS ORDENANZAS PARA LOS AÑOS SIN ELECCIONES.

HCS Pub. August 30, 2019

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