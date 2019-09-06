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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-65

By on September 6, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  O-19-65

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-021

PATROCINADO POR:          Trudy E. Jones e Isaac Benton, a solicitud

ORDENANZA

PARA ADOPTAR LAS REGLAS DE CONVERSIÓN PARA LA ZONIFICACIÓN DE PROPIEDADES EN EL GRUPO 1 DEL ESFUERZO PARA LA CONVERSIÓN DE LA ZONIFICACIÓN FASE 2 SEGÚN LO ORDENADO POR LA RESOLUCIÓN 18-29 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PARA ACTUALIZAR EL MAPA OFICIAL DE ZONIFICACIÓN.

HCS Pub. September 6, 2019

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