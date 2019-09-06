PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-70
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-70
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-020
PATROCINADO POR: Isaac Benton y Brad Winter
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 4, PARTE 1, SECCIÓN 8 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (“ORDENANZA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS FUERZAS POLICIALES”) CONCERNIENTE A LA REVISIÓN DE CASOS POR LOS SUBCOMITÉS DE LA JUNTA DE LA AGENCIA DE SUPERVISIÓN DE CIVILES.
HCS Pub. September 6, 2019
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