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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-70

By on September 6, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-19-70

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-020

PATROCINADO POR: Isaac Benton y Brad Winter

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 4, PARTE 1, SECCIÓN 8 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (“ORDENANZA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS FUERZAS POLICIALES”) CONCERNIENTE A LA REVISIÓN DE CASOS POR LOS SUBCOMITÉS DE LA JUNTA DE LA AGENCIA DE SUPERVISIÓN DE CIVILES.

HCS Pub. September 6, 2019

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