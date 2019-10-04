Home   >   Search Notices   >   Government   >   Ordinance   >   PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-52

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-52

By on October 4, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-19-52  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-023

PATROCINADO POR:          Isaac Benton

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §14-16-3-5(J)(3) DE LA ORDENANZA DE DESARROLLO INTEGRADO (IDO POR SU SIGLA EN INGLÉS) CORRESPONDIENTE A LA ZONA OLD TOWN HPO 5, Y OTROS ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO, CON EL FIN DE PERMITIR EL AUMENTO EN EL TIPO Y LA CANTIDAD DE CARTELES EN EL CASCO ANTIGUO DE ALBUQUERQUE (OLD TOWN) Y PARA INCORPORAR CARTELES Y DEMOSTRACIONES EXTERIORES EN LA ZONA OLD TOWN HPO 5; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN DE IDO §14-16-4-3(D)(8)(e)3. CON EL FIN DE HACER QUE LOS BARES O LOS SALONES DE DEGUSTACIÓN SEAN UN USO CONDICIONAL EN LA ZONA OLD TOWN HPO-5; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §13-3-2-1 DE LA ORDENANZA DE SOLICITACIONES PARA OLD TOWN CON EL FIN DE REEMPLAZAR TODAS LAS REFERENCIAS A LA ZONA H1 HISTORIC OLD TOWN (CENTRO HISTÓRICO H1) POR OLD TOWN HPO 5.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. October 4, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.