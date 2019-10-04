PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-52
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-52
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-023
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §14-16-3-5(J)(3) DE LA ORDENANZA DE DESARROLLO INTEGRADO (IDO POR SU SIGLA EN INGLÉS) CORRESPONDIENTE A LA ZONA OLD TOWN HPO 5, Y OTROS ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO, CON EL FIN DE PERMITIR EL AUMENTO EN EL TIPO Y LA CANTIDAD DE CARTELES EN EL CASCO ANTIGUO DE ALBUQUERQUE (OLD TOWN) Y PARA INCORPORAR CARTELES Y DEMOSTRACIONES EXTERIORES EN LA ZONA OLD TOWN HPO 5; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN DE IDO §14-16-4-3(D)(8)(e)3. CON EL FIN DE HACER QUE LOS BARES O LOS SALONES DE DEGUSTACIÓN SEAN UN USO CONDICIONAL EN LA ZONA OLD TOWN HPO-5; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN §13-3-2-1 DE LA ORDENANZA DE SOLICITACIONES PARA OLD TOWN CON EL FIN DE REEMPLAZAR TODAS LAS REFERENCIAS A LA ZONA H1 HISTORIC OLD TOWN (CENTRO HISTÓRICO H1) POR OLD TOWN HPO 5.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. October 4, 2019
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