PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-71
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-71
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-024
PATROCINADO POR: Brad Winter, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4-4-1 Y SIGUIENTES, DE ROA (SIGLAS EN INGLÉS DE ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, LA ORDENANZA RELATIVA A IMPUESTOS A ALOJAMIENTOS, CON EL FIN DE INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROVEEDOR DE MERCADO, ELIMINAR UNA EXENCIÓN Y EXIGIR QUE LOS PROVEEDORES DE MERCADO RECOLECTEN Y REMITAN IMPUESTOS DE OCUPACIÓN; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4-8-1 Y SIGUIENTES DE ROA DE 1994, LA ORDENANZA RELATIVA A TARIFAS DE HOSPITALIDAD, CON EL FIN DE INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROVEEDOR DE MERCADO, ELIMINAR UNA EXENCIÓN Y EXIGIR QUE LOS PROVEEDORES DE MERCADO RECOLECTEN Y REMITAN LAS TARIFAS DE HOSPITALIDAD.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. October 4, 2019
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