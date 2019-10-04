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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-71

By on October 4, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-19-71  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-024

PATROCINADO POR:          Brad Winter, a solicitud      

ORDENANZA

PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4-4-1 Y SIGUIENTES, DE ROA (SIGLAS EN INGLÉS DE ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, LA ORDENANZA RELATIVA A IMPUESTOS A ALOJAMIENTOS, CON EL FIN DE INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROVEEDOR DE MERCADO, ELIMINAR UNA EXENCIÓN Y EXIGIR QUE LOS PROVEEDORES DE MERCADO RECOLECTEN Y REMITAN IMPUESTOS DE OCUPACIÓN; Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4-8-1 Y SIGUIENTES DE ROA DE 1994, LA ORDENANZA RELATIVA A TARIFAS DE HOSPITALIDAD, CON EL FIN DE INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROVEEDOR DE MERCADO, ELIMINAR UNA EXENCIÓN Y EXIGIR QUE LOS PROVEEDORES DE MERCADO RECOLECTEN Y REMITAN LAS TARIFAS DE HOSPITALIDAD.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. October 4, 2019

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