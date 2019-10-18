PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-75
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-75
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-026
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A NYPRO HEALTHCARE BAJA INC., CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA RENOVACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. October 18, 2019
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