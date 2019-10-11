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PUBLIC SALE

By on October 11, 2019

NOTICE OF PUBLIC SALE

TO WHOM IT MAY CONCERN:  NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO NEW MEXICO STATUTES SECTION 48-11-1 TO 9 N.M.S.A., 1978, THAT THE FOLLOWING GOODS WILL BE SOLD AT TIJERAS SELF STORAGE ON TUESDAY OCTOBER 22, 2019 AT 10:30 AM LOCATED AT 201 DORADO SE, ALBUQUERQUE, NM, 87123, TO SATISFY LIENS CLAIMED BY TIJERAS SELF STORAGE TOGETHER WITH ALL COSTS OF THE SALE:

LOT #1 – LAURIE HARLOFF                  N413                                    

109 ANAYA            

TIJERAS, NM  87059

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #2 – WILSON KELSO                        L292

12999 CENTRAL SE RM 117

ALBUQUERQUE, NM  87123

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #3 – KELLY JAMES                            K263

1131 MAXINE NE

ALBUQUERQUE, NM  87112

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

LOT #3 – ORLANDO BENAVIDEZ            K271   

422 VIRGINIA NE APT C    

ALBUQUERQUE, NM  87108

CONTENTS:  HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES

TERMS OF SALE:  CASH.  ANY LOT MAY BE WITHDRAWN FROM SALE WITHOUT NOTICE.

HCS Pub. October 11, 18, 2019

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