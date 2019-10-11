PUBLIC SALE
NOTICE OF PUBLIC SALE
TO WHOM IT MAY CONCERN: NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO NEW MEXICO STATUTES SECTION 48-11-1 TO 9 N.M.S.A., 1978, THAT THE FOLLOWING GOODS WILL BE SOLD AT TIJERAS SELF STORAGE ON TUESDAY OCTOBER 22, 2019 AT 10:30 AM LOCATED AT 201 DORADO SE, ALBUQUERQUE, NM, 87123, TO SATISFY LIENS CLAIMED BY TIJERAS SELF STORAGE TOGETHER WITH ALL COSTS OF THE SALE:
LOT #1 – LAURIE HARLOFF N413
109 ANAYA
TIJERAS, NM 87059
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #2 – WILSON KELSO L292
12999 CENTRAL SE RM 117
ALBUQUERQUE, NM 87123
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #3 – KELLY JAMES K263
1131 MAXINE NE
ALBUQUERQUE, NM 87112
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
LOT #3 – ORLANDO BENAVIDEZ K271
422 VIRGINIA NE APT C
ALBUQUERQUE, NM 87108
CONTENTS: HOUSEHOLD GOODS, MISC. BOXES
TERMS OF SALE: CASH. ANY LOT MAY BE WITHDRAWN FROM SALE WITHOUT NOTICE.
HCS Pub. October 11, 18, 2019
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