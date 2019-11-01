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PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-028

By on November 1, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.  C/S O-19-76  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-028

PATROCINADO POR:          Isaac Benton

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 6, PARTE 11 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, LA “ORDENANZA RELATIVA A LA JUNTA ASESORA DE IMPUESTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA”, CON EL FIN DE REDEFINIR LA COMPOSICIÓN, Y LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. November 1, 2019

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