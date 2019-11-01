PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-028
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. C/S O-19-76
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-028
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 6, PARTE 11 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, LA “ORDENANZA RELATIVA A LA JUNTA ASESORA DE IMPUESTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA”, CON EL FIN DE REDEFINIR LA COMPOSICIÓN, Y LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DE REVISIÓN DE IMPUESTOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. November 1, 2019
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