PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-19-77
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-19-77
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-029
PATROCINADO POR: CONCEJAL DAVIS
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, EN DOS SERIES EN UNA SUMA PRINCIPAL GLOBAL QUE NO EXCEDA $47,000,000: (I) BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS/ALOJAMIENTOS Y BONOS DE INGRESOS PARA MEJORAS, SERIE 2019A EN LA SUMA PRINCIPAL MÁXIMA DE $37,000,000 Y (II) BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS, SERIE 2019B EN LA SUMA PRINCIPAL MÁXIMA DE $10,000,000 CON EL PROPÓSITO DE (A) FINANCIAR EL COSTO DEL REEMBOLSO DE BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE INGRESOS BRUTOS/ALOJAMIENTOS PENDIENTES DE LA CIUDAD, SERIE 2009A, Y DE BONOS DE INGRESOS PARA REEMBOLSO DE INGRESOS BRUTOS/ALOJAMIENTOS PENDIENTES DE LA CIUDAD, SERIE 2009B, Y (B) ESTUDIAR, DISEÑAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, RECONSTRUIR, REHABILITAR, RENOVAR, MODERNIZAR, SEÑALIZAR, REALZAR Y DE OTRA MANERA MEJORAR LAS INSTALACIONES Y LAS ATRACCIONES RELATIVAS A TURISTAS; PARA PROPORCIONAR (i) EL PAGO DE BONOS DE LA SERIE 2019A DE CIERTOS INGRESOS DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS Y DE IMPUESTOS A ALOJAMIENTOS Y (ii) EL PAGO DE BONOS DE LA SERIE 2019B DE CIERTOS INGRESOS DE IMPUESTOS A LOS INGRESOS BRUTOS; PARA LA RECAUDACIÓN DE CIERTOS IMPUESTOS A ALOJAMIENTOS Y CIERTOS IMPUESTOS A INGRESOS BRUTOS; PARA APROBAR LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES CON RESPECTO A LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2019 CONFORME A LA LEY DE SEGURIDADES PÚBLICAS SUPLEMENTARIAS; PARA PROPORCIONAR LOS TÉRMINOS Y OTROS DETALLES CONCERNIENTES A LOS BONOS DE LA SERIE 2019; PARA PROPORCIONAR CIERTOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS BONOS DE LA SERIE 2019; PARA RATIFICAR LA ACCIÓN TOMADA PREVIAMENTE; PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA; PARA AUTORIZAR QUE SE TOMEN OTRAS ACCIONES CON RELACIÓN A LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2019.
HCS Pub. November 1, 2019
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