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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-81 ﻿

By on November 22, 2019

CIUDAD de ALBUQUERQUE

VIGÉSIMO TERCER CONCEJO

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM.   O-19-81  

PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-032

PATROCINADO POR:          Diane G. Gibson, a solicitud

ORDENANZA

PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 2, DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE PARA ELIMINAR LOS REQUISITOS DE LAS LICENCIAS ANUALES PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y REEMPLAZAR DICHAS LICENCIAS POR EL REQUISITO DE MICROCHIPS PARA MASCOTAS DE COMPAÑÍA Y EL REGISTRO DE DICHOS MICROCHIPS EN LA OFICINA DEL ANIMAL CARE CENTER DE ALBUQUERQUE.

ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:

HCS Pub. November 22, 2019

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