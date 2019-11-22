PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-81
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-81
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-032
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 9, ARTÍCULO 2, DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE PARA ELIMINAR LOS REQUISITOS DE LAS LICENCIAS ANUALES PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA Y REEMPLAZAR DICHAS LICENCIAS POR EL REQUISITO DE MICROCHIPS PARA MASCOTAS DE COMPAÑÍA Y EL REGISTRO DE DICHOS MICROCHIPS EN LA OFICINA DEL ANIMAL CARE CENTER DE ALBUQUERQUE.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. November 22, 2019
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