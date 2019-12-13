PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-86
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-86
PROMULGACIÓN NÚM. O-2019-035
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego y Klarissa J. Peña
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 13 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE CON EL FIN DE AGREGAR UNA NUEVA SECCIÓN QUE EXIJA QUE AQUELLAS PERSONAS PROPIETARIAS O ADMINISTRADORAS DE UN LUGAR DE ALOJAMIENTO PÚBLICO ACTIVEN LOS SUBTÍTULOS EN LOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN.
HCS Pub. December 13, 2019
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