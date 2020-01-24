PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-87
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-87
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-001
PATROCINADO POR: Klarissa J. Peña, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR CIERTAS DISPOSICIONES EN LA SECCIÓN 4-1-1 Y SIGUIENTES, DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE DE 1994, ORDENANZA RELATIVA AL AGENTE FISCAL, CON EL FIN DE AGREGAR AL FUNCIONARIO FINANCIERO PRINCIPAL COMO MIEMBRO DEL COMITÉ DE INVERSIONES Y PARA ACTUALIZAR LOS TIPOS PERMITIDOS DE INVERSIONES PARA LOS SALDOS DE DINERO NO EXIGIDOS PARA DESEMBOLSO INMEDIATO, CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR QUE ESTA ORDENANZA COINCIDA CON LAS ENMIENDAS REGLAMENTARIAS RECIENTEMENTE PROMULGADAS CONCERNIENTES A INVERSIONES DE SALDOS DE DINERO NO EXIGIDOS PARA DESEMBOLSO INMEDIATO.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE
HCS Pub. January 24, 2020