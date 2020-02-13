PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S R-20-7
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S R-20-7
PROMULGACIÓN NÚM. R-2020-013
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson
RESOLUCIÓN
PARA HACER DETERMINACIONES CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DEL DISTRITO 1 PARA EL DESARROLLO POR MEDIO DEL INCREMENTO FISCAL DE WINROCK TOWN CENTER, QUE AUTORIZA LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS PRIORITARIOS PROVENIENTES DEL INCREMENTO FISCAL DE RETENCIÓN Y DE BONOS SUBORDINADOS PROVENIENTES DEL INCREMENTO FISCAL DE RETENCIÓN; PARA RATIFICAR Y APROBAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE BONOS PRIORITARIOS PROVENIENTES DEL INCREMENTO FISCAL DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DEL DISTRITO 1 PARA EL DESARROLLO POR MEDIO DEL INCREMENTO FISCAL DE WINROCK TOWN CENTER, SERIE 2020A Y DE BONOS SUBORDINADOS PROVENIENTES DEL INCREMENTO FISCAL DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS DEL DISTRITO 1 PARA EL DESARROLLO POR MEDIO DEL INCREMENTO FISCAL DE WINROCK TOWN CENTER, SERIE 2020B, COMO SEA SUSTANCIALMENTE CONGRUENTE CON LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PROMULGACIÓN NÚM. O-2006-036 Y LA RESOLUCIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚM. R-2008-126, PROMULGACIÓN NÚM. R 2008-120; Y PARA AUTORIZAR LAS MODIFICACIONES DEL ACUERDO DE OPERACIÓN Y EL ACUERDO DE CONSTRUCCIÓN ANTERIORMENTE CELEBRADOS POR LA CIUDAD CON RESPECTO A DICHO DISTRITO.
HCS Pub. February 14, 2020