PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-92
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO TERCER CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-19-92
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-005
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A KAIROS POWER, LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA RENOVACIÓN, EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. February 14, 2020