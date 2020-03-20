ORDENANZA
ORDENANZA
RELATIVA AL NUEVO DESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO Y LA EMISIÓN DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO A PAGAR CON LOS PAGOS DE ALQUILERES DEL MISMO; PARA APROBAR LA SOLICITUD PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO TITULADA “1716 CENTRAL AVENUE, LLC METROPOLITAN REDEVELOPMENT BOND APPLICATION” (“SOLICITUD DE BONOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DE 1716 CENTRAL AVENUE, LLC”); PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y DE MEJORAS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DEL ÁREA DEL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DEL CENTRO HISTÓRICO; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD EN DICHO PROYECTO A 1716 CENTRAL AVENUE, LLC, A SUS SUCESORES Y ASIGNADOS; PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y VENTA DE BONOS DE INGRESOS PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, (PROYECTO THE FRANZ) SERIE 2020 CON UN PRINCIPAL MÁXIMO DE $10,000,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR UNA PARTE DE LOS COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER, UN ACUERDO DE COMPRA DE BONOS, LOS BONOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE LOS BONOS Y DEL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES PREVIAMENTE TOMADAS; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. March 20, 2020