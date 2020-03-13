PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-1
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-1
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-008
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson, a solicitud
CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO
AVISO DE ADOPCIÓN DE ORDENANZA
Por el presente, se comunica el título y un resumen general del asunto contenido en la Ordenanza Municipal correspondiente al Proyecto de Ley No. F/S O-20-1 del Vigésimo Cuarto Concejo, que fuera debidamente adoptada y aprobada por el Concejo Municipal de la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México, el 19 de febrero de 2020. Se dispone de copias completas de la Ordenanza para su inspección por el público durante las horas hábiles normales y regulares de la Secretaria Municipal (City Clerk) en Albuquerque, Nuevo México. El título de la Ordenanza es:
ORDENANZA PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE (I) BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, EN TRES SERIES CON UN VALOR NOMINAL COLECTIVO QUE NO EXCEDA $93,200,000, QUE CONSISTE EN $75,000,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA PROPÓSITOS GENERALES, SERIE 2020A; $11,210,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA DESAGÜES PLUVIALES, SERIE 2020B; Y $7,000,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL A CORTO PLAZO, SERIE 2020C, QUE FUERON AUTORIZADOS EN LA ELECCIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA FINANCIAR PROYECTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PÚBLICA, CENTROS PARA CIUDADANOS, PARQUES Y RECREACIÓN, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA, TRANSPORTE PÚBLICO, MUSEOS Y EDIFICIOS CULTURALES, DESAGÜES PLUVIALES, CALLES Y NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO, Y (II) BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA REEMBOLSOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, SERIE 2020D, CON UN VALOR NOMINAL QUE NO EXCEDA $65,000,000 (LOS BONOS DE LA SERIE 2020A, LOS BONOS DE LA SERIE 2020B, LOS BONOS DE LA SERIE 2020C Y LOS BONOS DE LA SERIE 2020D SE DENOMINAN COLECTIVAMENTE “BONOS DE LA SERIE 2020”); PARA ESTIPULAR LA IMPOSICIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM PARA EL PAGO DE LOS BONOS DE LA SERIE 2020; PARA APROBAR LA DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES CONCERNIENTES A LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2020 CONFORME A LA LEY DE SEGURIDADES PÚBLICAS SUPLEMENTARIAS; PARA ESTIPULAR LAS FORMAS, LOS TÉRMINOS, LA ADQUISICIÓN, EL PAGO, LA EJECUCIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS BONOS DE LA SERIE 2020; PARA AUTORIZAR LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2020C AL ESTADO DE NUEVO MÉXICO; PARA PRESCRIBIR OTROS DETALLES CON RELACIÓN A LOS BONOS DE LA SERIE 2020 Y EL PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA RATIFICAR LAS MEDIDAS TOMADAS ANTERIORMENTE AL RESPECTO.
El título de la Ordenanza contiene un resumen de sus disposiciones. Este aviso cumple con las Secciones 6-14-4 a 6-14-7 de los Estatutos Anotados de Nuevo México de 1978.
HCS Pub. March 13, 2020