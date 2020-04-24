PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-3
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-3
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-011
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson y Trudy E. Jones
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 9-2-3-16, SECCIÓN DE “TARIFAS PARA PERMISOS” DE LA ORDENANZA HEART, CON EL FIN DE AGREGAR TEXTO RELATIVO A LAS TARIFAS DE INSTALACIÓN DE MICROCHIPS, ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN; PARA ELIMINAR TEXTO RELATIVO A LOS FONDOS DE LA ORDENANZA HEART, Y PARA ENMENDAR UNA SOLA DEFINICIÓN.
ASÍ LO RESUELVE EL CONCEJO, ÓRGANO GOBERNANTE DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE:
HCS Pub. April 24, 2020