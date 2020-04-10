Public Sale
Notice Of Public Sale
On JUNE 18, 2020 at 08:30 am, in the county of Bernalillo and specifically at 109 Headingly AVE NW; Albuquerque, NM 87107 the following vehicles will be sold to satisfy debt incurred.
2005 NISSAN ALTIMA VIN# 1N4AL11D75N425038
2005 DODGE MAGNUM VIN# 2D8GV58255H622276
2013 MITS LANCER VIN# JA32V2FW6DU005539
2018 KAWASAKI BR125 MC VIN# JKABRRJ19JDA08518
2005 HYUNDAI SANTA FE VIN# KM8SC13DX57942041
1993 ACURA LEGEND VIN# JH4KA7662PC031249
2005 MAZDA 6 VIN# 1YVHP80CX55M63484
2004 CHEVY BLAZER VIN# 1GCNDT13X84K132951
2004 TOYO SIENNA VIN# 5TDBA22C44S028282
2006 VOLVO XC90 VIN# YV4CY592761248796
2002 HONDA ACCORD VIN# 1HGCG66882A028796
2007 HONDA ODYSSEY VIN# 5FNRL387X7B402718
2001 JEEP GRAND CHEROKEE VIN#1J4GX48S51C669429
2005 FORD FREESTYLE VIN# 1FMZK02165GA23042
2008 NISSAN 350Z VIN# JN1BZ34D38M705718
2013 FORD EXPLORER VIN# 1FM5K8B83DGC50469
2010 NISSN VERSA VIN# 3N1BC1CP0AL379068
2000 JEEP GRAND CHEROKEE VIN# 1J4G258S2YC360807
HCS Pub. April 10, 17, 2020