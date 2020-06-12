PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-15
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-15
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-018
PATROCINADO POR: Pat Davis y Don Harris
ORDENANZA
RELATIVA AL PLAN CORRESPONDIENTE A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE; PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA SECCIÓN 2-14-1-9(D) DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS DE ALBUQUERQUE CON EL LIMITADO PROPÓSITO DE ASISTIR AL ESTADO DE NUEVO MÉXICO CON SU PROGRAMA DE PRÉSTAMOS SIN INTERESES PARA AYUDA POR EL BROTE DE COVID-19.
HCS Pub. June 12, 2020