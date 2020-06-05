PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-16
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-16
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-017
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego y Diane G. Gibson
ORDENANZA
PARA ADOPTAR LA ORDENANZA TEMPORAL PARA COMEDORES AL AIRE LIBRE; PARA AUTORIZAR MODIFICACIONES TEMPORALES PARA LOS PLANOS DE RESTAURANTES EXISTENTES CON EL FIN DE PERMITIR COMEDORES AL AIRE LIBRE DURANTE EL TIEMPO EN QUE PERMANEZCAN VIGENTES LAS LIMITACIONES ACTUALES, DE OCUPACIÓN Y CONCURRENCIA, ASOCIADAS CON LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA POR COVID-19; PARA ESTABLECER UNA TARIFA PARA PERMISOS.
HCS Pub. June 5, 2020