PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-13
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-13
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-019
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO XII, SECCIÓN XIII, SECCIÓN 1 DEL ESTATUTO MUNICIPAL; EL ARTÍCULO XIII, SECCIONES 4, 5, 9 Y 10 DEL ESTATUTO MUNICIPAL; EL ARtÍCULO XVI, SECCIONES 6 Y 16 DEL ESTATUTO MUNICIPAL; EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 3, SECCIÓN 8 DE ROA (SIGLAS EN INGLÉS DE ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, Y EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 4, SECCIÓN 13 DE ROA DE 1994 CON EL FIN DE: MODIFICAR LA FRECUENCIA CON QUE SE DEBE REUNIR LA JUNTA DE ÉTICA; ELIMINAR EL INFORME OBLIGATORIO QUE LA JUNTA DEBE PRESENTAR AL ALCALDE Y AL CONCEJO MUNICIPAL, Y LA NECESIDAD DE LA JUNTA DE CONTRATAR A UN ABOGADO EXTERNO PARA REDACTAR LAS OPINIONES CONSULTIVAS; OTORGAR AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ÉTICA LA AUTORIDAD PARA EVITAR LA DESESTIMACIÓN DE DENUNCIAS NO RESUELTAS PREVIA DEMOSTRACIÓN DE CAUSA JUSTIFICADA; ELIMINAR LA REUNIÓN OBLIGATORIA ENTRE CANDIDATOS Y LA JUNTA DE ÉTICA, Y LAS PRÁCTICAS DE CAMPAÑAS ELECTORALES DEL VIERNES ANTERIOR A LAS ELECCIONES; ACTUALIZAR CUÁNDO Y CON QUIÉN DEBE LLENARSE EL MATERIAL DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES; CAMBIAR LOS REQUISITOS PARA EL AUDITOR DE CAMPAÑAS Y ELECCIONES; ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS CON EL FIN DE ELIMINAR LA DUPLICACIÓN DE LAS REGLAS DE LA JUNTA DE ÉTICA Y de ACLARAR QUE LOS CANDIDATOS ESTÁN SUJETOS al pago de una multa al secretario municipal por NO clumplir DICHAS DISPOSICIONES; ACLARAR CUÁNDO LOS CANDIDATOS SOLICITANTES PUEDEN ACEPTAR CAPITAL INICIAL; ELIMINAR LA DISPOSICIÓN DEL ESTATUTO MUNICIPAL SOBRE FONDOS DE CONTRAPARTIDA; ALINEAR LAS DECLARACIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CON SUS INFORMES TRIMESTRALES OBLIGATORIOS DE ACTIVIDADES; AJUSTAR LA FECHA LÍMITE PARA QUE LOS CANDIDATOS A ALCALDE Y CONCEJAL PRESENTEN EN LA MUNICIPALIDAD las PETICIONES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS teniendo en cuenta LOS CAMBIOS EN LAS LEYES ESTATALES.
HCS Pub. July 3, 2020