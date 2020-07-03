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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-24
By Health City Sun on July 3, 2020
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL
NÚM. F/S O-20-24
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-025
PATROCINADO POR: Isaac Benton, Lan Sena y Cynthia Borrego
ORDENANZA
PARA EXIGIR QUE LOS EMPLEADORES PROPORCIONEN Y EXIJAN MÁSCARAS FACIALES PARA LOS EMPLEADOS; PARA EXIGIR QUE SE NOTIFIQUE QUE LOS EMPLEADOS, LOS CLIENTES Y LAS TERCERAS PARTES DEBEN USAR MÁSCARAS FACIALES.
HCS Pub. July 3, 2020