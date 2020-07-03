PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-19
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-19
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-020
PATROCINADO POR: Isaac Benton y Lan Sena, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 9, PARTE 1 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE, “PODERES CIVILES EN CASOS DE EMERGENCIA”, CON EL FIN DE AGREGAR NUEVAS SECCIONES PARA CREAR LA ORDENANZA DE ALBUQUERQUE CONTRA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
HCS Pub. July 3, 2020