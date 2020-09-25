PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-29
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-29
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-028
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO XVI SECCIÓN 3 Y LA SECCIÓN 6 DEL ESTATUTO MUNICIPAL; CAPÍTULO 2 ARTÍCULO 4, SECCIÓN 13, ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE (ROA) DE 1994 CON EL FIN DE: CAMBIAR LAS FECHAS DEL PERÍODO EXPLORATORIO PARA CANDIDATOS A ALCALDE; CAMBIAR LAS FECHAS DEL PERÍODO DE CUALIFICACIÓN PARA CANDIDATOS SOLICITANTES PARA ALCALDE Y CONCEJAL; CAMBIAR EL MARCO DE TIEMPO PARA RECOLECTAR CAPITAL INICIAL; Y CAMBIAR EL MARCO DE TIEMPO PARA QUE TODOS LOS CANDIDATOS PRESENTEN SUS PETICIONES.
HCS Pub. September 25, 2020