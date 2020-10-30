PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-30
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-30
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-038
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UN NUEVO ARTÍCULO EN EL CAPÍTULO 13 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, SOBRE NEGOCIOS Y OCUPACIONES, QUE SERÁ CONOCIDA COMO “ORDENANZA SOBRE RENTAS A CORTO PLAZO”, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA TARIFA PARA PERMISOS, Y PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4-4-13 DE ROA DE 1994 SOBRE LA JUNTA ASESORA DE IMPUESTOS A INQUILINOS PARA INCLUIR A UN REPRESENTANTE DE RENTAS A CORTO PLAZO.
HCS Pub. October 30, 2020