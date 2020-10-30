PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-36
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-36
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-039
PATROCINADO POR: Klarissa J. Peña, Cynthia D. Borrego
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA “ORDENANZA RELATIVA A ENTRETENIMIENTOS, RECREACIÓN, CULTURA” CON EL FIN DE ALINEAR CIERTOS NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA CON OTRAS JUNTAS Y COMISIONES CULTURALES Y DE ARTE, PARA CORREGIR LOS NOMBRES OBSOLETOS DE DEPARTAMENTOS, DIVISIONES Y PROGRAMAS, Y PARA ACLARAR LAS RELACIONES DE LA JUNTA CON LAS PRÁCTICAS MUNICIPALES DE CONTRATACIÓN.
HCS Pub. October 30, 2020