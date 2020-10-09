PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-9
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-9
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-036
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UNA MODIFICACIÓN DEL MAPA DE ZONAS, CON EL FIN DE ESTABLECER UNA ZONA PROTEGIDA POR TENER CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS (CHARACTER PROTECTION OVERLAY ZONE) EN LA ORDENANZA DE DESARROLLO INTEGRADO, PARA EL TRAMO DE LA CALLE CUARTA NORTE, CON REGLAMENTACIONES RELATIVAS A LA CONCENTRACIÓN Y LA ESCALA DE EDIFICACIONES PARA DESARROLLO DEL ÁREA Y REFERENCIAS A LAS SECCIONES DE INTERSECCIÓN DE CALLES EN EL MANUAL DE PROCESO DE DESARROLLO.
HCS Pub. October 9, 2020