PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-28
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-20-28
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-042
PATROCINADO POR: Diane Gibson
ORDENANZA
PARA REVOCAR LAS SECCIONES 13-6-1 A 13-6-99 DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, “ORDENANZA RELATIVA A CASAS DE EMPEÑO” Y REEMPLAZARLA POR UNA NUEVA ORDENANZA QUE ENMIENDA LAS REGLAMENTACIONES EXISTENTES APLICABLES A CASAS DE EMPEÑO Y PARA EXTENDER LAS REGLAMENTACIONES A COMERCIANTES DE MATERIALES PRECIOSOS, MINORISTAS DE MERCADERÍA DE SEGUNDA MANO Y QUIOSCOS AUTOMATIZADOS DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO
HCS Pub. November 20, 2020