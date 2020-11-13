PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-37
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-37
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-041
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 9-10-1-3, 9-10-1-6(E)(2), 9-10-1-8(C)(4), 9-10-1-8(D)(5), 9-10-1-8(F), 9-10-1-8(F)(2), 9-10-1-9(B), 9-10-1-10(B)(1), 9-10-1-10(B)(4), 9-10-1-11(A), 9-10-1-11(B), 9-10-1-11(H), Sección 2, Sección 3, Y Sección 4, DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994 DE LA ORDENANZA CORRESPONDIENTE A RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, PARA ACTUALIZAR LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL CAMBIO DE TARIFAS; PARA ENMENDAR EL APÉNDICE DE LA TABLA DE TARIFAS CON EL FIN DE INCORPORAR EL AUMENTO DE TARIFAS RESIDENCIALES EN EL APÉNDICE DE TARIFAS; Y PARA ENMENDAR LA TABLA DE TARIFAS CON EL FIN DE INCORPORAR EL AUMENTO DE TARIFAS DEL AÑO FISCAL 2021 EN EL APÉNDICE DE TARIFAS.
HCS Pub. November 13, 2020