PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-44
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-44
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-043
PATROCINADO POR: Pat Davis
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A UNA COMPAÑÍA MULTINACIONAL, NETFLIX STUDIOS LLC, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN, EL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO Y LOS CORRESPONDIENTES BIENES INMUEBLES UBICADOS EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO, INCLUSO LA INCORPORACIÓN DEL ACUERDO EXISTENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE LA COMPAÑÍA EN EL NUEVO ACUERDO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. December 18, 2020