PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-45
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-45
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-044
PATROCINADO POR:
Pat Davis
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE LOS BONOS DE INGRESOS INDUSTRIALES IMPONIBLES DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, (PROYECTO NETFLIX STUDIOS), SERIES DE 2020 EN UNA O MÁS SERIES QUE AL COMBINARSE TENDRÍAN UN MONTO PRINCIPAL GLOBAL MÁXIMO DE $500,000,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN, LA CONSTRUCCIÓN, EL MEJORAMIENTO, LA REHABILITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN DE ENTRETENIMIENTO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER, UN ACUERDO DE COMPRA DE BONOS, LOS BONOS, UN ACUERDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DE LOS BONOS Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS BONOS Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. December 18, 2020