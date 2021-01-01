PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-43
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-43
PROMULGACIÓN NÚM. O-2020-046
PATROCINADO POR: Diane G. Gibson, a solicitud
ORDENANZA
PARA ADOPTAR UNA MODIFICACIÓN DEL MAPA DE ZONIFICACIÓN PARA UN SITIO DE 19.67 ACRES CONOCIDO COMO PARCELA MODIFICADA PORTERS PORCIÓN SW 1/4 SE 1/4 SEC 3 T1ON R3E, 3000 AZTEC RD. NE, PARA CAMBIAR LA ZONA NR-C EXISTENTE A R-MC CON EL FIN DE CODIFICAR UN ESTADO DE USO CONFORME A LAS NORMAS EN EL SITIO.
HCS Pub. January 1, 2021