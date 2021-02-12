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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-46
By Health City Sun on February 12, 2021
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-20-46
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-003
PATROCINADO POR: Pat Davis, a solicitud
ORDENANZA
PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 20 DEL CAPÍTULO 13 DE LAS ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE CON EL FIN DE AGREGAR LA PARTE 1 PARA CREAR LA ORDENANZA RELATIVA A PREPARADORES DE IMPUESTOS DE ALBUQUERQUE Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR.
HCS Pub. February 12, 2021