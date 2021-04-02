PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-53
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-53
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-007
PATROCINADO POR: CONCEJAL BASSAN, a solicitud
CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO
AVISO DE ADOPCIÓN DE ORDENANZA
Por el presente, se comunica el título y un resumen general del asunto contenido en el Proyecto de Ley No. F/S O-21-53 del Vigésimo Cuarto Concejo para la Ordenanza Municipal debidamente adoptada y aprobada por el Concejo Municipal de la Ciudad de Albuquerque, Nuevo México, el 15 de marzo de 2021. Se dispone de copias completas de la Ordenanza para su inspección por el público durante las horas hábiles normales y regulares de la Secretaria Municipal (City Clerk) en Albuquerque, Nuevo México. El título de la Ordenanza es:
ORDENANZA PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DE (I) BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, EN DOS SERIES CON UN VALOR NOMINAL COLECTIVO QUE NO EXCEDA $42,960,000, QUE CONSISTE EN $22,960,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA PROPÓSITOS GENERALES, SERIE 2021A, Y $20,000,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL A CORTO PLAZO, SERIE 2021C, QUE FUERON AUTORIZADOS EN UNA ELECCIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2019, PARA FINANCIAR PROYECTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD PÚBLICA, CENTROS PARA CIUDADANOS, PARQUES Y RECREACIÓN, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO, BIBLIOTECA, TRANSPORTE PÚBLICO, MUSEOS Y EDIFICIOS CULTURALES, CALLES, VIVIENDAS ASEQUIBLES Y NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO, Y (II) BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL PARA REEMBOLSOS DE LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO, SERIE 2021B, CON UN VALOR NOMINAL QUE NO EXCEDA $31,500,000 (LOS BONOS DE LA SERIE 2021A, LOS BONOS DE LA SERIE 2021B Y LOS BONOS DE LA SERIE 2021C SE DENOMINAN COLECTIVAMENTE “BONOS DE LA SERIE 2021”); PARA ESTIPULAR LA IMPOSICIÓN Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AD VALOREM PARA EL PAGO DE LOS BONOS DE LA SERIE 2021; PARA APROBAR LA DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD PARA HACER CIERTAS DETERMINACIONES CONCERNIENTES A LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2021 CONFORME A LA LEY DE SEGURIDADES PÚBLICAS SUPLEMENTARIAS; PARA ESTIPULAR LAS FORMAS, LOS TÉRMINOS, LA ADQUISICIÓN, EL PAGO, LA EJECUCIÓN Y OTRAS DISPOSICIONES CONCERNIENTES A LOS BONOS DE LA SERIE 2021; PARA AUTORIZAR LA VENTA DE BONOS DE LA SERIE 2021C AL ESTADO DE NUEVO MÉXICO; PARA PRESCRIBIR OTROS DETALLES CON RELACIÓN A LOS BONOS DE LA SERIE 2021 Y EL PAGO DE LOS MISMOS; Y PARA RATIFICAR LAS MEDIDAS TOMADAS ANTERIORMENTE AL RESPECTO.
HCS Pub. April 2, 2021