PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-55
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-55
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-011
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego, a solicitud
ORDENANZA
PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 13-5-2-1 DE ROA (ORDENANZAS REVISADAS DE ALBUQUERQUE) DE 1994, LA FRANQUICIA DE CABLE Y JUNTA DE AUDIENCIAS DE ALBUQUERQUE: PARA VOLVER A DENOMINARLA “ALBUQUERQUE CABLE, INTERNET AND PEG ADVISORY BOARD”; PARA AMPLIAR SU MEMBRESÍA; PARA AUMENTAR SUS DEBERES CON EL FIN DE REFLEJAR LOS CAMBIOS EN LA ORDENANZA DE RENOVACIÓN DE FRANQUICIAS Y TECNOLOGÍAS DE COMCAST; Y PARA ESTIPULAR EL PROCESO DE APELACIÓN DE PEG.
HCS Pub. May 28, 2021