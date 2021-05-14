PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-56
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-56
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-008
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A EL ENCANTO, INC., QUE HACE NEGOCIOS BAJO EL NOMBRE BUENO FOODS, CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE UN DEPÓSITO DE CONGELADOS PARA UNA EMPRESA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. May 14, 2021