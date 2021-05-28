PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-57
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-57
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-012
PATROCINADO POR: Isaac Benton, a solicitud
ORDENANZA
RELATIVA AL NUEVO DESARROLLO, ALQUILER Y VENTA DE UN PROYECTO DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO DENTRO DEL ÁREA DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO SYCAMORE CONGRUENTE CON LOS TÉRMINOS DEL PLAN DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO SYCAMORE; PARA APROBAR LA SOLICITUD PARA EL NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO TITULADO “HIGHLANDS EAST”; PARA AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO Y DE MEJORAS EXISTENTES Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENTRO DE LA ZONA DE NUEVO DESARROLLO METROPOLITANO SYCAMORE; PARA AUTORIZAR LA DISPOSICIÓN POR ALQUILER Y VENTA DEL INTERÉS DE LA CIUDAD DE DICHO PROYECTO A URBAN HIGHLANDS EAST, LLC, A SUS SUCESORES Y ASIGNADOS; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO DE ALQUILER Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. May 28, 2021