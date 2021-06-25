PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-62
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-62
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-014
PATROCINADO POR: Bassan, a solicitud
ORDENANZA
PARA APROBAR UN PROYECTO QUE INVOLUCRA A AFFORDABLE SOLAR INSTALLATION, INC. CONFORME A LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y A LA ORDENANZA MUNICIPAL F/S O-04-10, LA CUAL ES LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL QUE RIGE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESA LEY, CON EL FIN DE RESPALDAR LA ADQUISICIÓN, LA RENOVACIÓN, EL DESARROLLO Y EL MEJORAMIENTO DE UNA PLANTA PARA UNA EMPRESA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA RENOVABLE UBICADA EN ALBUQUERQUE, NUEVO MÉXICO; PARA AUTORIZAR LA FIRMA DE UN ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO Y DE OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL PROYECTO, INCLUIDA LA APROPIACIÓN DE FONDOS; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA DEJAR SIN EFECTO CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA INCONGRUENTE CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. June 25, 2021