PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-63
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-63
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-015
PATROCINADO POR: Isaac Benton
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL ÁMBITO DEL GREATER ALBUQUERQUE BICYCLING ADVISORY COMMITTEE (COMITÉ ASESOR DE BICICLETAS DE GREATER ALBUQUERQUE), § 2-6-15 DEL CÓDIGO DE ORDENANZAS, CON EL FIN DE INCLUIR A LOS USUARIOS DE TRANSPORTE ACTIVO Y MODIFICAR EL TÍTULO DEL COMITÉ PARA PASAR A SER GREATER ALBUQUERQUE ACTIVE TRANSPORTATION COMMITTEE (COMITÉ DE TRANSPORTE ACTIVO DE GREATER ALBUQUERQUE).
HCS Pub. June 25, 2021