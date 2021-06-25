PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-64
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-64
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-016
PATROCINADO POR: Cynthia D. Borrego y Diane G. Gibson
ORDENANZA
PARA ENMENDAR EL CÓDIGO DE TRÁNSITO CON EL FIN DE ACLARAR CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LETREROS O PLACAS PARA USO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS.
HCS Pub. June 25, 2021
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. F/S O-21-65
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-017
PATROCINADO POR: Benton, a solicitud
ORDENANZA
PARA AUTORIZAR LA EMISIÓN Y LA VENTA DEL BONO DE INGRESOS INDUSTRIALES DE NUEVO MÉXICO, CIUDAD DE ALBUQUERQUE, (EL ENCANTO, INC. PROJECT) SERIE DE 2021 EXENTA DE IMPUESTOS, CON UN PRINCIPAL MÁXIMO DE $10,000,000 PARA PROPORCIONAR FONDOS PARA FINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE FABRICACIÓN; PARA AUTORIZAR LA FIRMA Y LA ENTREGA DE UN CONTRATO, UN ACUERDO DE ALQUILER, EL BONO, UN CONVENIO REGULADOR DE IMPUESTOS Y OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA EMISIÓN DEL BONO Y EL PROYECTO; PARA LLEGAR A CIERTAS DETERMINACIONES Y CONCLUSIONES RELATIVAS AL BONO Y AL PROYECTO; PARA RATIFICAR CIERTAS ACCIONES TOMADAS ANTERIORMENTE; Y PARA REVOCAR TODAS LAS ACCIONES INCONGRUENTES CON ESTA ORDENANZA.
HCS Pub. June 25, 2021