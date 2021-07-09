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PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-60
By Health City Sun on July 9, 2021
CIUDAD de ALBUQUERQUE
VIGÉSIMO CUARTO CONCEJO
PROYECTO DE LEY MUNICIPAL NÚM. O-21-60
PROMULGACIÓN NÚM. O-2021-018
PATROCINADO POR: Isaac Benton y Trudy E. Jones
ORDENANZA
PARA ADOPTAR LAS MODIFICACIONES DEL TEXTO DE LA ORDENANZA DE DESARROLLO INTEGRADO (IDO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) §14-16 PARA LA ACTUALIZACIÓN ANUAL DE IDO 2020; INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES DEL TEXTO PARA ZONAS MAPEADAS PEQUEÑAS.
HCS Pub. July 9, 2021