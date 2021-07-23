Public Sale
Notice Of Public Sale
On SEPTEMBER 30,2021 at 08:30 am, in the county of Bernalillo and specifically at 109 Headingly AVE NW; Albuquerque, NM 87107 the following vehicles will be sold to satisfy debt incurred.
2000 UTILLITY TRAILER VIN# DPSMN020027
1987 GULFSTREAM VACATION TRAVEL TRAILER VIN# 1V9A21R22HH022233
2019 FREIGHTLINER CASCADIA 126 VIN# 3AKJHHDR4KSKEE2143
2018 HAULMARK PASSPORT VIN# 575CB12114U372332
2016 HYUNDAI SONATA VIN# 5NPE24AF8GH271766
2018 FORD F150 VIN # 1FTEX1CG1JFA48699
2020 POLARIS RZR VIN# 3NSRAD925LG820990
1996 CHEVY S10 PK VIN# 1GCDT19W9T6168005
1987 MAZDA B2000 PK VIN# JM2UF1118H0590906
HCS Pub. July 23, 30, 2021